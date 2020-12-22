"Моє ставлення до того, що Луческу взагалі прийшов на посаду тренера київського Динамо? Так само, як і в ситуації з Газзаєвим – я просто чекаю, коли це закінчиться. І все. Ті самі відчуття, що й тоді. Цього не повинно бути.

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Матчі Динамо я дивлюсь – я ж не за Луческу чи Суркіса вболіваю. Але президент Динамо багато зробив для того, щоб у багатьох уболівальників зникли емоції. Це стосується не лише цього сезону, тому що призначати Хацкевича після Реброва – це було знущанням над здоровим глуздом", – сказав Джулай в інтерв'ю програмі "Футбольний сезон коментатора".

Нагадаємо, Динамо пішло на зимову паузу на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи на одне очко Шахтар.

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