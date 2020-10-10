Сегунда, 5-й тур

Тенеріфе – Райо Вальєкано – 1:0

Гол: Ескрібано, 80

Соль назвав "винуватця" свого переходу в Тенеріфе з Динамо

Гравці Райо Вальєкано володіли тотальною перевагою над суперником протягом усього матчу. Проте саме господарям вдалось реалізувати один зі свої нечисленних моментів наприкінці зустрічі.

Гості зуміли зрівняти рахунок, але арбітр скасував взяття воріт, помітивши офсайд за допомогою ВАР.

У стартовому складі Тенеріфе вийшов форвард Динамо Фран Соль який перебрався в Сегунду на правах оренди з Динамо Київ. На жаль, нападник, який був замінений на 90+3 хвилині, не відзначився результативними діями.

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