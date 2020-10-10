Соль дебютировал за Тенерифе с победы – форвард Динамо сыграл почти весь матч против Райо Вальекано
Тенерифе принимал Райо Вальекано в рамках 5-го тура Сегунды. Участие в поединке принял Фран Соль.
Сегунда, 5-й тур
Тенерифе – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Эскрибано, 80
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Игроки Райо Вальекано владели тотальным преимуществом над соперником на протяжении всего матча. Однако именно хозяевам удалось реализовать один из своих немногочисленных моментов в конце встречи.
Гости сумели сравнять счет, но арбитр отменил взятие ворот, заметив офсайд с помощью ВАР.
В стартовом составе Тенерифе вышел форвард Динамо Фран Соль, который перебрался в Сегунду на правах аренды из Динамо Киев. К сожалению, нападающий, который был заменен на 90+3 минуте, не отличился результативными действиями.
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