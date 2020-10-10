Сегунда, 5-й тур

Тенерифе – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Эскрибано, 80

Соль назвал "виновника" своего перехода в Тенерифе из Динамо

Игроки Райо Вальекано владели тотальным преимуществом над соперником на протяжении всего матча. Однако именно хозяевам удалось реализовать один из своих немногочисленных моментов в конце встречи.

Гости сумели сравнять счет, но арбитр отменил взятие ворот, заметив офсайд с помощью ВАР.

В стартовом составе Тенерифе вышел форвард Динамо Фран Соль, который перебрался в Сегунду на правах аренды из Динамо Киев. К сожалению, нападающий, который был заменен на 90+3 минуте, не отличился результативными действиями.

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