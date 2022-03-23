Інтер та 29-річний хорват узгодили продовження співпраці, підписавши нову угоду до літа 2026 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Брозовіч зізнався, що чекав на цей день: "Дуже радий, що продовжив контракт. Прагнув цього, клуб знав про це. Ніколи не хотів розмовляти з будь-якою іншою командою з поваги до Інтера та його вболівальників. Сьогодні я справді щасливий. У мене з вболівальниками чудові відносини, вони завжди мене любили. Не можу дочекатись, коли повернусь на поле і порадію з ними".

Нагадаємо, Марцело перебрався до "нерадзуррі" взимку 2015 року з Динамо Загреб. Лише цього сезону в його активі 37 поєдинків, а загалом він вже награв 279 матчів за італійський колектив у всіх турнірах.

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