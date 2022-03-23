"Сегодня я действительно счастлив": Брозович продлил контракт с Интером
Миланский гранд принял решение еще несколько сезонов пользоваться услугами Марцело Брозовича.
Интер и 29-летний хорват согласовали продолжение сотрудничества, подписав новый контракт до лета 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.
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Брозович признался, что ждал этого дня: "Очень рад, что продлил контракт. Стремился к этому, клуб знал об этом. Никогда не хотел разговаривать с какой-либо другой командой из уважения к Интеру и его болельщикам. Сегодня я действительно счастлив. У меня с болельщиками отличные отношения, они всегда меня любили. Не могу дождаться, когда вернусь на поле и порадуюсь с ними".
Напомним, Марцело перебрался к "нерадзурри" зимой 2015 года из Динамо Загреб. Только в этом сезоне в его активе 37 поединков, а всего он уже наиграл 279 матчей за итальянский коллектив.
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