Интер и 29-летний хорват согласовали продолжение сотрудничества, подписав новый контракт до лета 2026 года, сообщает официальный сайт клуба .

Интер готов пригласить Де Дзерби, пожертвовав Индзаги и изменив трансферный вектор

Брозович признался, что ждал этого дня: "Очень рад, что продлил контракт. Стремился к этому, клуб знал об этом. Никогда не хотел разговаривать с какой-либо другой командой из уважения к Интеру и его болельщикам. Сегодня я действительно счастлив. У меня с болельщиками отличные отношения, они всегда меня любили. Не могу дождаться, когда вернусь на поле и порадуюсь с ними".

Напомним, Марцело перебрался к "нерадзурри" зимой 2015 года из Динамо Загреб. Только в этом сезоне в его активе 37 поединков, а всего он уже наиграл 279 матчей за итальянский коллектив.