У четвер, 8 лютого, в Парижі відбудеться церемонія жеребкування Ліги націй сезону 2024/2025. Початок – о 19:00 за київським часом. Своїх суперників дізнається і Україна.

Команда Сергія Реброва виступатиме у дивізіоні В, який поділений на 4 групи по 4 збірні. Україна потрапила до другого кошика і отримає по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків. Їх сформовано відповідно до рейтингу збірних за підсумками Ліги націй 2022/2023. Росію знову не допущено до змагань.

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Посів учасників дивізіону В:

Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс.

Кошик 2: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія.

Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія.

Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

Формат Ліги націй дещо змінився. Перемога у групі дивізіону В означатиме підвищення до дивізіону А, а останнє місце відправить до дивізіону С. Головна відмінність полягає у наступному. Друге місце групи дивізіону В тепер зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі дивізіону А, а третє місце дивізіону В зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі дивізіону С.

Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Фінал чотирьох дивізіону А – 2-10 червня 2025 року, але України це не стосується.

Ліга націй матиме важливе значення і для європейського відбору на ЧС-2026. Від місць, які посядуть учасники ЛН 2024/2025, залежить, до якої групи вони потраплять у відборі на ЧС-2026. Україна добряче відчула цей вплив у кваліфікації на Євро-2024. "Синьо-жовті" у Лізі націй пропустили Шотландію на перше місце і впали до третього кошику у відборі чемпіонату Європи. Потім нам випала "група смерті" з Італією та Англією. Підсумок – третє місце і надія на запасний шлях через плей-офф Ліги націй.

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