В четверг, 8 февраля, в Париже состоится церемония жеребьевки Лиги наций сезона 2024/2025. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Своих соперников узнает и Украина.

Команда Сергея Реброва будет выступать в дивизионе В, который разделен на 4 группы по 4 сборные. Украина попала во вторую корзину и получит по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин. Они сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций 2022/2023. Россия снова не допущена к соревнованиям.

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Посев участников дивизиона В:

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Формат Лиги наций несколько изменился. Победа в группе дивизиона В будет означать повышение в дивизион А, а последнее место отправит в дивизион С. Главное отличие заключается в следующем. Второе место группы дивизиона В теперь сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе дивизиона А, а третье место дивизиона В сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе дивизиона С.

Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф из двух матчей – 17-25 марта 2025 года. Финал четырех дивизиона А – 2-10 июня 2025 года, но Украины это не касается.

Лига наций будет иметь важное значение и для европейского отбора на ЧМ-2026. От мест, которые займут участники ЛН 2024/2025, зависит, в какую группу они попадут в отборе на ЧМ-2026. Украина сильно почувствовала это влияние в квалификации на Евро-2024. "Сине-желтые" в Лиге наций пропустили Шотландию на первое место и упали в третью корзину в отборе чемпионата Европы. Затем нам выпала "группа смерти" с Италией и Англией. Итог – третье место и надежда на запасной путь через плей-офф Лиги наций.

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