Соболь ризикує втратити шанс на золотий дубль – фінал Кубка Бельгії під загрозою зриву

Захисник Кортрейка Євген Макаренко заявив, що вирішальний поєдинок Кубка Бельгії 2019/20 можуть скасувати. За трофей повинен був поборотися інший гравець збірної України – Едуард Соболь.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії 2019/20 був завершений достроково через пандемію COVID-19. Чемпіоном визнали Брюгге Едуарда Соболя, другим став Гент. Саме ці команди зіграють в Лізі чемпіонів: перші – у груповому турнірі, а Безус, Яремчук, Пластун та Ко – у кваліфікації. Щоправда, буквально вчора з'явилася інформація, що рішення про дострокове завершення сезону можуть переглянути.

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"Вже складено розклад ігор чемпіонату на наступний сезон. Але є один цікавий момент: Беверен вилетів, але їх повернув суд. У них була ще одна гра з конкурентом, тому вони мали шанс залишитися.

Що стосується старту нового сезону, то скажу наступне: я розмовляв з бельгійцем, який в курсі всіх новин. Він каже, що, найімовірніше, старт нового сезону перенесеться.

Наскільки я знаю, також не відбудеться фінал Кубка Бельгії між Брюгге і Антверпеном. Тут все так цікаво: щотижня рішення змінюється", – розповів Макаренко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Фінал Кубка Бельгії Брюгге – Антверпен має пройти на початку серпня.

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