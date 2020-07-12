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Соболь принял участие в товарищеском матче Брюгге – чемпион забил сопернику 6 голов

00:11 - Читати українською
Соболь принял участие в товарищеском матче Брюгге – чемпион забил сопернику 6 голов
Брюгге одержал разгромную победу в спарринге / ФК Брюгге

Брюгге разбил Мехелен (6:0) в контрольном матче. Эдуард Соболь провел на поле час.

Товарищеский матч

Брюгге – Мехелен – 6:0

Голы: Окереке, 19, 54, Баджи, 35, Дьятта, 45, Опенда, 105, Ванакен, 110 (пен)

Чемпион Бельгии провел третий спарринг, готовясь к новому сезону. Команда Эдуарда Соболя камня на камне не оставила от Мехелена – 6:0. Товарищеский матч прошел в формате два тайма по 60 минут, информирует официальный сайт Брюгге.

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Защитник сборной Украины появился на поле после перерыва при счете 4:0 и отыграл час. В голевых атак левый латераль не участвовал. Напомним, Брюгге продлил аренду 25-летнего Соболя на сезон 2020/21. Бельгийский клуб имеет право выкупа игрока у Шахтера за 4 млн евро.

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Теги
Украинцы за рубежом Эдуард Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия Товарищеские матчи Мехелен Мехелен
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