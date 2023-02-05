Чемпіонат Франції, 22 тур

Клермон – Монако – 0:2

Голи: Маріпан, 3, Емболо, 13

Аяччо – Нант – 0:2

Голи: Гессан, 64, Бла, 89 (пен.)

Вилучення: Діалло, 88 (А)

Лор'ян – Анже – 0:0

Осер – Реймс – 0:0

Страсбур – Монпельє – 2:0

Голи: Діалло, 1, 45

Вилучення: Аолу, 33 (С)

Брест – Ланс – 1:1

Голи: Ле Дуарон, 54 – Градіт, 83

Монако потужно йде після ЧС-2022 і вже впритул наблизився до зони ЛЧ. Підопічні Клемана продовжили свою безпрограшну серію в Лізі 1 до 7 матчів. Черговою жертвою монегасків став середняк Клермон, який двічі пропустив за 13 хвилин і більше не піднімав голову.

Циганков дебютував за Жирону – команда українця втримала перемогу над Валенсією та віддалилася від зони вильоту

Нант перемогою над Аяччо виконав дві місії. "Канарки" відірвалися від зони вильоту і потопили острів'ян, які якраз в ній перебувають. Нульова нічия з Лор'яном мала б принести полегшення Анже. Раніше "чорно-білі" програли 13 матчів, що є абослютним антирекордом Ліги 1. Сьогодні це жахіття нарешті завершилось, але Анже безнадійно залишається на дні таблиці. На сходинку вище Осер, який також без голів поділив очки з Реймсом.

Початок кар'єри Едуарда Соболя у Франції вийшов не надто вдалим. Українець двічі виходив у основі, але Страсбур програвав. Серія перервалась, коли наш захисник залишився у запасі. Героєм Страсбура став нападник Хабіб Діалло, який забив на самому початку та в кінці першого тайму. Цікаво, що другий гол господарі провели вже у меншості. Соболь отримав 26 хвилин по перерві і допоміг партнерам втримати комфортну перемогу. Втім, Страсбуру ще потрібно відквитати одне очко до рятівної зони.

Ланс ледве врятував нічию з Брестом, зробивши ще один подарунок Марселю. "Криваво-золоті" набрали всього 2 пункти у останніх трьох турах і ризикують відстати від команди Руслана Маліновського (наразі у обох по 46 очок). Марсель о 21:45 прийматиме Ніццу в рамках центрального поєдинку дня.

Мессі та Хакімі розкішними голами принесли ПСЖ вольову перемогу – Лео ледь не забив з кутового