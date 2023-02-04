Чемпіонат Франції, 22 тур

ПСЖ – Тулуза – 2:1

Голи: Хакімі, 38, Мессі, 58 – ван ден Бомен, 20

Парижани підходили до поєдинку проти середняка турнірної таблиці з 5-очковим відривом від Марселя. Проте у Крістофа Гальтьє виникли величезні кадрові труднощі. Через травми поєдинок пропускали Неймар, Мбаппе, Рамос, Мукієле та Кімпембе, а Верратті у минулому турі з Монпельє отримав червону картку. Як наслідок, проти Тулузи, яка не програвала вже 7 матчів у всіх турнірах, наставник ПСЖ змушений був випускати низку резервістів, а з зіркового атакувального тріо зміг зіграти лише Ліонель Мессі.

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Поєдинок розпочався з атак парижан, але вже в дебюті гри господарі зазнали ще однієї втрати. До всіх кадрових проблем додався і Ренату Санчеш, який травмувався і пішов з поля на 12-й хвилині. І невдовзі після цього забила Тулуза! Допоміг штрафний – ван ден Бомен хитро пробив у скупчення гравців поруч зі стінкою, а м'яч, нікого не зачепивши, влетів у "воротарський" кут! Доннарумма зробив крок в інший бік і не зміг зарадити. Стало зрозуміло, що легкого матчу в лідера чемпіонату знову не буде.

Париж зумів гостро відповісти лише на 34-й. Мессі ледь не забив прямим ударом з кутового – Маркіньйос не дотягнувся до м'яча, а той влучив у стійку! Добивання Данілу Перейри було невдалим – вище. У наступній атаці забили гості, однак гол скасували через офсайд.

Messi almost scored from a corner pic.twitter.com/PqNd2ME4s1 — Messi Media (@LeoMessiMedia) February 4, 2023

Господарі таки відігралися ще до перерви. Диво-удар вийшов у Ашрафа Хакімі. Марокканський захисник з-за меж штрафного лівою поклав м'яч у дальній кут. 1:1 після першого тайму.

А на старті другої половини ПСЖ вийшов уперед. Хакімі та Екітіке залишили м'яч під удар Мессі, а Лео в дотик влучив у нижній кут. Фірмовий гол чемпіона світу і третій м'яч у поєдинку, забитий дальнім ударом.

Вітінья і Мессі могли робити рахунок 3:1, але свої моменти не використали (гостей врятувала стійка). Зрештою, ПСЖ втримав перемогу. Тулуза вперше програла у 2023 році та перервала свою вдалу серію. Мессі та Ко відірвалися від Марселя на 8 очок, але команда Руслана Маліновського має гру в запасі, а 8 лютого прийме ПСЖ у матчі Кубка Франції.

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