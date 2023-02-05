Перед цим матчем Жирона посідала 14 місце в турнірній таблиці, а Валенсія – 16-те. Проте щільність у нижній десятці така, цю гру справедливо можна назвати дуеллю борців за виживання. Відстань між 11-ю та 18-ю сходинками становить лише 4 очки. Та й для психології цей поєдинок мав величезне значення. Команда Віктора Циганкова, який знову опинився в запасі, виграла лише один із останніх п'яти матчів. У "кажанів" усе ще гірше – одна перемога за 11 останніх матчів Ла Ліги.

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Перший тайм лише підтвердив очікування – типовий матч суперників, у яких проблеми із результатами. Ні змістовного футболу, ні гострих моментів... Жирона значно краще тримала м'яч, але отримати з цього зиску не вдавалося. У Валенсії за небезпеку відповідав Кавані. Щоправда, досвідчений уругваєць був змушений сідати нижче, аби розганяти атаки, а не завершувати їх. Саме так він вивів на удар Мусу, а той бездарно пробив прямо в голкіпера. Нулі на табло перед перервою несподіванкою не стали.

У другому таймі нічого суттєво не змінилося, аж поки Мічел не зробив заміни. Родріго Рікельме знадобилося лише 2 хвилини, щоб організувати гольову передачу на Борху Гарсію. Валенсійці намагалися протестувати, але жодної гри рукою у асистента не було. Невдовзі після цього наставник Жирони змусив похвилюватися українських уболівальників. Віктор Циганков вже навіть стояв поруч з четвертим рефері, але наставник на певний час відклав другий блок замін.

На щастя, остаточного скасування не відбулося. Через 10 хвилин дебют Циганкова таки відбувся. Віктор замінив Анхеля Гарсію і зайняв звичну для себе позицію справа у півзахисті. Українець потрапив у складні умови, щоб себе проявити. Жирона сіла нижче і більше думала про захист результату. Але й тут екс-динамівець відзначився – перехопив м'яч на власній половині й спробував розігнати атаку. Одноклубники не підтримали починання новачка.

За відведений тренером час українець здійснив ще дві спроби потурбувати кіпера Валенсії. Спочатку Циганкова знову підвів партнер, а згодом Віктор без шансів програв забіг Ілайшу Моріба. А більше шансів заявити про себе і не було. Останні хвилини Жирона провела, виключно відбиваючись від атак суперника, і таки втримала мінімальну перемогу. Тепер відрив від зони вильоту становить 5 очок. Валенсія залишилася на 16-му місці.