Соболь: Брюгге – не бідний клуб, знайти за мене 4 млн євро їм під силу

Захисник збірної України та Брюгге Едуард Соболь хотів би продовжити кар’єру у бельгійському клубі.

"Найгірше в оренді те, що ти розумієш, що це оренда. Всього лише один рік. Ти лише починаєш освоюватися, звикати до команди, як наступного року тобі знову треба їхати в інший клуб. Немає стабільності і це психологічно тисне, дуже заважає розвитку. Сподіваюсь, у цьому році це припиниться.

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Ціна за право мого викупу – 4 млн євро. З одного боку це непогана сума, але з огляду на теперішні розцінки у світі... Брюгге – не бідний клуб, думаю, їм це під силу.

Поки що конкретних розмов щодо мого трансферу не було, але якщо зважити як про мене відгукується тренер, як довіряє мені на полі – я сподіваюсь, що Брюгге мене таки викупить", – сказав Соболь у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Соболь належить Шахтарю, а у Брюге виступає на правах оренди. У поточному сезоні захисник збірної України зіграв за бельгійський клуб у 25 поєдинках і віддав 2 результативні передачі. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює українця у 2,5 млн євро.

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