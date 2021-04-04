Чемпіонат Бельгії 2020/21, 32-й тур

Сент-Трюйден – Мехелен – 2:1

Голи: Сузукі, 11, Мбойо, 42, (пен.) – де Камарго, 90

Кортрейк – Брюгге – 1:2

Голи: Гано, 18 – Соболь, 21, Ванакен, 77, (пен.)

Сент-Трюйден втримав мінімальну перемогу над Мехеленом. Команди вийшли без Філіппова та Шведа у стартовому складі (перший вийшов на заміну в компенсований час, а екс-гравець Карпат навіть не потрапив до заявки), і Сент-Трюйден повів у рахунку на 11 хвилині завдяки голу Сузукі з пенальті. Мбойо до перерви подвоїв перевагу. Де Камарго один м'яч відіграв, проте це сталось аж на 90 хвилині, тож господарі святкували перемогу.

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Брюгге здійснив камбек у матчі з Кортрейком. Господарі мали виходити вперед вже на 14 хвилині, але гол скасували. Втім, Гано через 4 хвилини все ж вивів Кортрейк вперед, але не надовго – Соболю вдався гарматний постріл після подачі з кутового. По перерві на поле вийшов Макаренко (у складі Кортрейка), але це не допомогло – Брюгге вирвав перемогу завдяки голу Ванакена з пенальті.

Таким чином, Брюгге набрав 73 очки та залишається недосяжним для переслідувачів у боротьбі за чемпіонство – перевага над Антверпеном сягнула 19 очок. Сент-Трюйден завдяки звитязі над Мехеленом покращив свої шанси у боротьбі за виживання, набравши 35 очок, у Кортрейка Макаренка 36 залікових балів, а Мехелен залишився десятим.

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