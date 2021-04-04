Чемпионат Бельгии 2020/21, 32-й тур

Сент-Трюйден – Мехелен – 2:1

Голы: Сузуки, 11, Мбойо, 42, (пен.) – де Камарго, 90

Кортрейк – Брюгге – 1:2

Голы: Гано, 18 – Соболь, 21, Ванакен, 77, (пен.)

Сент-Трюйден удержал минимальную победу над Мехеленом. Команды вышли без Филиппова и Шведа в стартовом составе (первый вышел на замену в компенсированное время, а экс-игрок Карпат даже не попал в заявку), и Сент-Трюйден повел в счете на 11 минуте благодаря голу Сузуки с пенальти. Мбойо до перерыва удвоил преимущество. Де Камарго один мяч отыграл, однако это произошло аж на 90 минуте, поэтому хозяева праздновали победу.

Соболь эффектно забил за Брюгге – видео пушечного выстрела украинца

Брюгге совершил камбэк в матче с Кортрейком. Хозяева должны были выходить вперед уже на 14 минуте, но гол отменили. Впрочем, Гано через 4 минуты все же вывел Кортрейк вперед, но ненадолго – Соболю удался пушечный выстрел после подачи с углового. После перерыва на поле вышел Макаренко (в составе Кортрейка), но это не помогло – Брюгге вырвал победу благодаря голу Ванакена с пенальти.

Таким образом, Брюгге набрал 73 очка и остается недосягаемым для преследователей в борьбе за чемпионство – преимущество над Антверпеном достигла 19 очков. Сент-Трюйден благодаря победе над Мехеленом улучшил свои шансы в борьбе за выживание, набрав 35 очков, у Кортрейка Макаренко 36 зачетных баллов, а Мехелен остался десятым.

Малиновский ассистами ведет Аталанту в ЛЧ: быстро забыл о неудачах сборной и зажег с колумбийскими звездами