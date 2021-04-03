Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Удінезе на "Футбол 24", стартував о 16:00. Руслан Маліновський повернувся до табору італійського клубу після трьох виснажливих поєдинків за збірну України, але відпочинку не дочекався. Наш 27-річний хавбек вийшов у стартовому складі команди Гасперіні, тоді як Віктор Коваленко залишився на лаві запасних.

Поєдинок розпочався під акомпанемент рясної зливи в Бергамо. Господарі швидше пристосувались до непростого поля, і вже на 4-й хвилині Маліновський з Сапатою організували перший небезпечний момент біля воріт суперника. Українець помітив ніким не прикритого колумбійця на правому краю штрафного, а той пробив поруч з дальньою стійкою. Мурієль проскочив двох та дістався лицевої, лише з прострілом не склалось – захисники виносять.

Аталанта – Удінезе: відео асистів Маліновського

Активний на перших хвилинах Маліновський стріляв метрів з 23-х – Муссо повністю контролював ситуацію. Стартовий натиск Аталанти приніс свої плоди на 19-й. Отримавши передачу від Пессіни, Мурієль буквально прошив голкіпера ударом по центру. Після незначного рикошету Муссо пропустив сферу поміж ніг. Відверто не виручив аргентинський портеро "зебр". Тотальне домінування "Богині" до середини першого тайму. Команда Гасперіні завдала 6 ударів (3 – у площину), фріульці – жодного. Щоправда, Маліновському не дозволяють ані розвернутись, ані пробити. Зате він колекціонує фоли на суперниках – 3 за стартові 30 хвилин.

8 - Luis #Muriel has scored the most goals (8) at home in Serie A since the start of 2021. Master. #AtalantaUdinese pic.twitter.com/WPBjNqWyKh — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 3, 2021

Маліновський класно розрядив гармату з лінії штрафного (37 хв), Муссо дістав сферу у лівому від себе куті. Нарешті проходить фірмовий трюк українця – швидко розвернувся та підступно пробив з-під оборонця. Удінезе збився на банальні закидання у бік кремезного Окаки, проте захисники Аталанти все контролювали. В кінці першого тайму Маліновський розрізав оборону гостей феноменальною передачею на Мурієля. Колумбійцеві залишалось обіграти кіпера і влучити у порожні. Браво!

Удінезе скорочує відставання вже через хвилину. Аргентинська атака від Моліни та Перейри завершується прекрасним ударом останнього у ближню "шістку". У цьому епізоді варто відзначити дії молодого латераля, який знищив Госенса на правому фланзі. 2:1 – підсумок першої половини з серйозною перевогою "Богині".

Гасперіні неабияк здивував замінами у перерві. Герой першого тайму – Луїс Мурієль – поступився місцем Ілічічу, а Джімшиті вийшов замість Госенса. Найцікавіше, що колумбієць не скаржився на можливу травму і без проблем покидав поле. Пессіна кепсько пробив з лінії воротарського після передачі Маліновського – Муссо переводить на кутовий.

Руслан таки оформив дубль з асистів! На 61-й хвилині українець віддав у коридор між двома суперникам, Сапата увірвався до штрафного і невідпорно пробив під дальню стійку. Аталанта справедливо забиває втретє, після перерви підопічні Гасперні не збавляли оберти, закривши "зебр" на їхній половині поля. Та Удінезе не збирається опускати руки. Нестримний Моліна красиво прибрав Де Рона біля лицевої і покотив на Ларсена. Далі – справа техніки, данець не залишив Голліні шансів ударом впритул.

Втомлений Маліновський йде з поля на 77-й. З появою Меле Гасперіні переходить на формацію на з трьома центрбеками. Господарі помітно підсіли в ендшпілі, та все ж довели матч до чергової перемоги. Аталанта (58 очок) продовжує тиснути на третій у таблиці Мілан (60). Ювентус, який замикає топ-4, поступається бергамаскам чотирма пунктами, провівши на дві зустрічі менше.

Doblete de Muriel y gol de Duván Zapata en la victoria del Atalanta 3-2 sobre Udinese. 18 goles y 7 asistencias completa Muriel. Gol número 92 de Zapata en serie A pic.twitter.com/lo2gm6JQQs — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) April 3, 2021

Маліновський – топ, але не найкращий

Аталанта вкотре продемонструвала тактичну гнучкість. Якщо перед міжнародною паузою Гасперіні обігрував Верону з формацією 4-3-3, то на матч проти Удінезе досвідчений фахівець обрав 4-2-3-1. Де Рон та Фройлер вийшли в опорній зоні, Пессіна – зліва, Маліновський – справа, Мурієль – під Сапатою. Лише після заміни Руслана у другому таймі команда повернулась до звичної схеми з трьома центрбеками.

Маліновський, який частенько опинявся на позиції "десятки", видав черговий класний поєдинок в Серії А. Ні Фінляндія, ні Казахстан, не зуміли вибити нашого хавбека з колії. Так, він розпочав не надто яскраво, нерідко фолив і ще частіше помилявся, проте саме Руслан розрізав оборону гостей, наче видатний фінський хірург Сакарі Орава, коли відзначався Мурієль. Той асист – вищий пілотаж. Маліновський перебуває на піку форми, а провали збірної України – не його провина. Якби Шевченко мав своїх Мурієля або Сапату, які не промахуються з двох метрів, то й Маліна виглядав би інакше.

Він прекрасно взаємодіє з обома колумбійцями, на рівні інстинктів. Забігання Сапати вихованець Шахтаря помітив потилицею, не інакше. Наскільки ж вчасно покотив у той коридор… Делікатес, що не залишає шансів конкурентам. Здається, Гасперіні навіть не збирався давати Руслану відпочинок. Показово, що Ілічіч та Пашаліч розпочали на лаві запасних, хоча також їздили до табору збірних. Чому? Маліновський – найстабільніший півзахисник Аталанти прямо зараз. 1 гол і 3 асисти у двох останніх матчах говорять самі за себе.

Руслан – другий найкращий гравець матчу після автора переможного дубля Луїса Мурієля. Щоправда, колумбієць, який проводить чи не найкращий сезон у кар’єрі (26 матчів, 18 м’ячів та фантастичні 57 хвилин в середньому на гол) був замінений у перерві, а Маліновський записав до свого активу по одній результативній дії в кожному з таймів. WhoScored оцінює українця 8.1 балами, Мурієль отримав 8.9. SofaScore оперує схожими цифрами – 8.2 та 8.7 відповідно.

Для об’єктивності зазначимо, що у Маліновського зовсім не йшов удар (1 точний при чотирьох спробах, 2 – заблоковані). Крім цього, він програв чимало боротьби (2 успішні дуелі з 14-ти), але це вже можна пояснити насиченим графіком і втомою. Зрештою Гасперіні замінив його не від хорошого життя, потрібно було втримувати переможний рахунок, а наш футболіст трохи підсів. На щастя, у Руслана вистачило скілів, аби компенсувати власні недоліки.

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