Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Удінезе на "Футбол 24", стартував о 16:00. Руслан Маліновський повернувся до табору італійського клубу після трьох виснажливих поєдинків за збірну України, але відпочинку не дочекався. Наш 27-річний хавбек вийшов у стартовому складі команди Гасперіні, тоді як Віктор Коваленко залишився на лаві запасних.

Поєдинок розпочався під акомпанемент рясної зливи в Бергамо. Господарі швидше пристосувались до непростого поля, і вже на 4-й хвилині Маліновський з Сапатою організували перший небезпечний момент біля воріт суперника. Українець помітив ніким не прикритого колумбійця на правому краю штрафного, а той пробив поруч з дальньою стійкою. Мурієль проскочив двох та дістався лицевої, лише з прострілом не склалось – захисники виносять.

Аталанта – Удінезе: відео асистів Маліновського

Активний на перших хвилинах Маліновський стріляв метрів з 23-х – Муссо повністю контролював ситуацію. Стартовий натиск Аталанти приніс свої плоди на 19-й. Отримавши передачу від Пессіни, Мурієль буквально прошив голкіпера ударом по центру. Після незначного рикошету Муссо пропустив сферу поміж ніг. Відверто не виручив аргентинський портеро "зебр". Тотальне домінування "Богині" до середини першого тайму. Команда Гасперіні завдала 6 ударів (3 – у площину), фріульці – жодного. Щоправда, Маліновському не дозволяють ані розвернутись, ані пробити. Зате він колекціонує фоли на суперниках – 3 за стартові 30 хвилин.

8 - Luis #Muriel has scored the most goals (8) at home in Serie A since the start of 2021. Master. #AtalantaUdinese pic.twitter.com/WPBjNqWyKh