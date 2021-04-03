Соболь відзначився голом у ворота Кортрейка на 21 хвилині, і він видався напрочуд красивим. Після подачі з кутового українець отримав м'яч на лінії штрафного та без обробки пробив – м'яч залетів у дальній кут воріт.

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Зазначимо, що Брюгге програвав на момент гола Соболя – Гано на 18 хвилині вивів господарів вперед, а ще раніше забитий м'яч Дерейка скасували через офсайд. Додамо, що Макаренко залишився у запасі Кортрейка.

До слова, цей гол став першим для Соболя у поточному сезоні у складі Брюгге у 29 матчах. До цього українець встиг відзначитись ще 5 результативними передачами.

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