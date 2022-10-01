Омонія впевнено перемогла Доксу в матчі 5-го туру чемпіонату Кіпру, а один із голів у активі Романа Безуса. Дивіться забитий м'яч українця у цій новині на Футбол 24.

Чемпіонат Кіпру 2022/23, 5-й тур

Докса – Омонія – 0:2

Голи: Бруну, 42, Безус, 90+5

Омонія здобула чергову перемогу в першості, обігравши Доксу, за яку виступає Ібрагім Каргбо. Перший гол вдалось забити аж на 42 хвилині завдяки зусиллям Бруну.

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Наприкінці гри нападника замінив Роман Безус, який забив справжній шедевр у компенсований час. Українець проскочив повз кількох захисників у стилі Мессі, після чого точно пробив у кут воріт.

Таким чином, Омонія набрала 9 очок після 5 турів та посідає 4 місце, а Докса наразі сьома з 7 пунктами. Додамо, що для Безуса це вже другий гол після переходу в Омонію. Також українець відзначився 1 асистом у складі нової команди.

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