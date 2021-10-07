"Суперники непрості. Ми розуміємо, що вболівальники і самі гравці чекають перемоги. Зробимо все можливе, що від нас залежить, щоб здобути шість очок. Це буде нелегко. Підготовка йде добре. Думаю, всі хлопці будуть готовими до цих матчів.

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У збірній завжди дуже хороша конкуренція. Я бажаю здоров'я Миколенкові, щоб він швидше повернувся у стрій. Конкуренція – завжди добре, тому що ти прогресуєш з нею. У нас достатньо футболістів, які можуть замінити один одного. Не бачу в цьому проблеми. Всі хлопці готові. Готуємося і налаштовуємося на яскраві і важкі матчі.

Це вже другий збір Петракова. Ми вже звикли до нього. Можна сказати, що він швидко адаптувався в команді. Футболісти теж швидко до нього адаптувалися. Все добре", – сказав Соболь у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, у жовтні "синьо-жовтим" належить зіграти два матчі кваліфікації ЧС-2022: 9-го числа проти Фінляндії на виїзді і 12-го – у Львові проти Боснії та Герцеговини.

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