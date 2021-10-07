"Соперники непростые. Мы понимаем, что болельщики и сами игроки ждут победы. Сделаем все возможное, что от нас зависит, чтобы получить шесть очков. Это будет нелегко. Подготовка идет хорошо. Думаю, все ребята будут готовы к этим матчам.

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В сборной всегда очень хорошая конкуренция. Я желаю здоровья Миколенко, чтобы он быстрее вернулся в строй. Конкуренция – всегда хорошо, потому что ты прогрессируешь с ней. У нас достаточно футболистов, которые могут заменить друг друга. Не вижу в этом проблемы. Все ребята готовы. Готовимся и настраиваемся на яркие и тяжелые матчи.

Это уже второй сбор Петракова. Мы уже привыкли к нему. Можно сказать, что он быстро адаптировался в команде. Футболисты тоже быстро к нему адаптировались. Все хорошо", – сказал Соболь в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, в октябре "сине-желтым" предстоит сыграть два матча квалификации ЧМ-2022: 9-го числа против Финляндии на выезде и 12-го – во Львове против Боснии и Герцеговины.

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