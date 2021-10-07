"Все добре. Працюємо, як завжди, у гарному настрої. Все чудово. Вважаю, що збірна Фінляндії – дуже хороша команда. Грають на досить хорошому рівні. Будемо дуже ретельно готуватися до них.

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Добре тренуватися з такими партнерами, як Пятов і Бущан. Жартуємо на свої теми. У нас все добре у воротарському цеху. Авторитетом вони на мене не тиснуть – все добре. А з Кернозенком я був вже знайомий – ми раніше працювали в U-20.

Думаю, у мене є шанси поборотися за місце в основі. Але там уже все буде вирішувати тренер. Моє завдання – працювати і працювати. Психологічно я готовий вийти на поле", – сказав Різник у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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