Чемпіонат Бельгії, 1-й тур

Брюгге – Генк – 3:2

Голи: Ольсен, 22, 90+2, Ванакен, 60 – Дессерс, 30, Тресор, 47

Нереалізований пенальті: Ларін, 90+2

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У матчі першого туру Ліги Жупіле чинний чемпіон країни не без проблем здолав Генк. Господарі вийшли вперед в середині таймі, однак на перерву пішли за нічийного рахунку. Після відпочинку "чорно-сині" пропустили ще раз і змогли відновити статус-кво лише на екваторі другої сорокап'ятихвилинки.

На 61-й хвилині на полі з'явився Едуард Соболь, який замінив нідерландського захисника Бйорна Майєра. Впевнена гра українця в обороні дозволила Брюгге досягти успіху в атаці. Вже у доданий час спочатку Кайл Ларін не зумів реалізувати пенальті, але його реабілітував Ольсен, оформивши дубль.

Перша перемога Соболя і Брюгге та перші три очки у скарбничку.

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