Чемпионат Бельгии, 1-й тур

Брюгге – Генк – 3:2

Голы: Ольсен, 22, 90+2, Ванакен, 60 – Дессерс, 30, Тресор, 47

Нереализованный пенальти: Ларин, 90+2

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В матче первого тура Лиги Жупиле действующий чемпион страны не без проблем одолел Генк. Хозяева вышли вперед в середине тайма, однако на перерыв ушли с ничейным счетом. После отдыха "черно-синие" пропустили еще раз и смогли восстановить статус-кво лишь на экваторе второй сорокапятиминутки.

На 61-й минуте на поле появился Эдуард Соболь, заменивший нидерландского защитника Бьорна Майера. Уверенная игра украинца в обороне позволила Брюгге добиться успеха в атаке. Уже в добавленное время сначала Кайл Ларин не смог реализовать пенальти, но его реабилитировал Ольсен, оформив дубль.

Первая победа Соболя и Брюгге и первые три очка в копилку.

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