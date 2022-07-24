У товариському поєдинку, метою якого був збір коштів для ЗСУ, задоволення отримали як гравці, так і вболівальники.

Товариський матч

Збірна легенд футболу – Збірна зірок – 8:7

Голи: Пуканич, 10, 47, Селезньов, 12, Кополовець, 35, Михалик, 58, Герасимюк, 73, Слюсар, 75, Ротань, 81 – Фаталов, 18, 42, 82, Срна (пен.), 39, Пивоваров, 51, Фоззі, 58, Педан, 68 (пен.)

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У неділю, 24 липня, на стадіоні Миная відбувся благодійний матч на підтримку ЗСУ в якому зійшлись легенди футболу і зірки шоу-бізнесу. За перших на поле виходили: Ігор Бєланов, Євген Селезньов, Владислав Ващук, Руслан Ротань, Артем Федецький, Даріо Срна, Олександр Шовковський, Василь Кобін, Мирон Маркевич, Андрій Русол, Тарас Михалик, Валентин Слюсар, Адріан Пуканич, Олег Герасимюк, Михайло Кополовець та ін. Головним тренером легенд виступив Олексій Михайличенко.

За суперників грали: Олександр Педан, Ігор Ласточкін, Андрій Бєдняков, Alekseev, Артем Пивоваров, Степан Казанін, Фоззі, Григорій Решетник, Ігор Циганик, Костя Трембовецький, Євген Янович, Олександр Денисов, Вася Брутальний, Вадим Олійник, Тamerlan, Артем Гагарін, Влад Шевченко, Любомир Левицький, Міка Фаталов, Катерина Нікітіна та ін. Наставником зірок став Володимир Шаран.

* Олександр Денисов

* Артем Гагарін

Гра була товариською, носила здебільшого розважальний характер, однак мала на меті збір коштів для потреб ЗСУ. Поєдинок завершився з рахунком 8:7 на користь легенд футболу. Катерина Нікітіна з "95 кварталу" не змогла з позначки пробити Шовковського.

До слова, одразу декілька легенд в процесі матчу переходили на бік суперника – так Срна забив за "естраду" з пенальті, а Селезньов зі штрафного асистував Фоззі. Варто згадати і феноменальну спробу Кобіна виконати славнозвісну бісіклєту на 56-й хвилині матчу – удар не вдався, майбутній тренер Металіста ледь не зламав собі карк, але публіка залишилась задоволеною.

З важливого – під час перерви відбувся благодійний аукціон, на якому продали футболку Андрія Ярмоленка. За форму збірної України вдалося виручити 100 тисяч гривень. Всі кошти (в т. ч. і від продажу квитків) передадуть безпосередньо на потреби українських військових.

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