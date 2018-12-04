Собака врятував ворота від курйозного гола в матчі чемпіонату Аргентини

В матчі третього дивізіону чемпіонату Аргентини трапився курйозний епізод. В одному з моментів забитому голу завадив... собака.

Поєдинок 3 дивізіону першості Аргентини між Хувентуд Уніда та Дефенсорес де Бельграно запам'ятався рідкісним для футбольних матчів епізодом.

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Голкіпер вибивав м'яч, проте влучив у суперника, який не розгубився і одразу пробив по воротах. Бути голу, але тут невідомо звідки взявся собака, у якого влучив м'яч, що летів уже в порожні ворота.

Втім, подібний інцидент не врятував команду гостей від поразки з рахунком 0:3.

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* Відео курйозного епізоду з 2:17.