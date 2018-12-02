toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ОЛІМПІК АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН

Ліверпуль – Евертон: курйозний гол Оріджі після фейлу Пікфорда

20:57 307 Читать на русском
Ліверпуль – Евертон: курйозний гол Оріджі після фейлу Пікфорда
Дівок Орігі / фото: ФК Ліверпуль

У поєдинку 14 туру АПЛ Ліверпуль – Евертон глядачі побачили надзвичайно курйозне взяття воріт.

На останніх секундах поєдинку 14 туру АПЛ Ліверпуль – Евертон гол Дівока Оріджі приніс перемогу команді Юргена Клоппа.

Ліверпуль вирвав перемогу в Евертона завдяки комічному голу на останніх секундах зустрічі

Саме взяття воріт вийшло доволі курйозним. Ван Дейк дуже невдало пробив по воротах – м'яч завис у штрафному майданчику Евертона. Голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд зобов'язаний був забирати м'яч, проте не втримав його в руках. Після цього круглий влучив у поперечину, а Оріджі спокійно вразив ворота Евертона та приніс своїй команді перемогу.

Юрген Клопп настільки радів голу, що вибіг на поле та почав святкувати з голкіпером Ліверпуля Аліссоном.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Відеоновини Дівок Оріджі Дівок Оріджі Джордан Пікфорд Джордан Пікфорд Англія футбольні курйози
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Бордо
22:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук