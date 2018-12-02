Ліверпуль – Евертон: курйозний гол Оріджі після фейлу Пікфорда

У поєдинку 14 туру АПЛ Ліверпуль – Евертон глядачі побачили надзвичайно курйозне взяття воріт.

На останніх секундах поєдинку 14 туру АПЛ Ліверпуль – Евертон гол Дівока Оріджі приніс перемогу команді Юргена Клоппа.

Ліверпуль вирвав перемогу в Евертона завдяки комічному голу на останніх секундах зустрічі

Саме взяття воріт вийшло доволі курйозним. Ван Дейк дуже невдало пробив по воротах – м'яч завис у штрафному майданчику Евертона. Голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд зобов'язаний був забирати м'яч, проте не втримав його в руках. Після цього круглий влучив у поперечину, а Оріджі спокійно вразив ворота Евертона та приніс своїй команді перемогу.

Юрген Клопп настільки радів голу, що вибіг на поле та почав святкувати з голкіпером Ліверпуля Аліссоном.