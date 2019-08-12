Мілан і ПСЖ знайшли нових воротарів – Лунін з залізним варіантом і як частина заплутаної гри Реала, де Неймар на топі

Андрій Лунін змушений лише чекати без ігрової практики вирішення свого майбутнього, хоч і має "залізний" варіант на перехід у клуб чемпіонату Іспанії, який стартує вже за 5 днів. Реал, ПСЖ і Мілан ще досі не знають, як буде виглядати їхня позиція воротаря на сезон 2019/20.

Усі 3 клуби тісно взаємопов'язані. Ниточки ведуть до Парижа, який, схоже, й ініціював усю нинішню гру. По-перше, Томас Тухель міняє воротарський план. За інформацією L'Equipe ПСЖ націлився на двох конкурентів Луніна (Тібо Куртуа, Кейлор Навас) та Джіджі Доннарумму (Мілан). Спершу німецький наставник планував залишити кіпером №1 Альфонса Ареолу, але повернення Джанлуїджі Буффона в Ювентус і Кевіна Траппа в Айнтрахт все змінило. Тепер Парі Сен-Жермен намагається підписати когось з 3-х топ-воротарів, двоє з яких грають за Реал. Якщо це станеться, а все до того йде, 26-річний французький голкіпер, якого оцінюють у понад 17 млн євро, перейде на роль запасного в лавах гіганта Ліги 1.

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Наймолодший у цьому списку італієць обійдеться парижанам мінімум у 50 мільйонів євро. Єдиний мінус 20-річного Доннарумми – відсутність досвіду гри в Лізі чемпіонів. Водночас спортивний директор ПСЖ зробив запит у Реал щодо можливості трансферу Куртуа чи Наваса. Леонардо зрозумів, що шанси підписати Куртуа, в якого контракт до 2024-го року, просто мізерні. Значно оптимістичніше виглядає ситуація Наваса. Костаріканець завдяки "бездоганному менталітету" чемпіона ідеально відповідає параметрам бразильського спортдира.

При цьому ПСЖ, схоже, продовжує надавати пріоритет трансферу Доннарумми. Леонардо провів перемовини зі знаменитим агентом італійця Міно Райолою. Це провокує нову хвилю чуток вже зі стану культового клубу Кальчо. Раніше повідомляли, що Мілан начебто готовий на бартер (гроші плюс Ареола), але зараз "россонері" знайшли 2-х кандидатів у тому ж Реалі. Якщо ПСЖ підпише Доннарумму, італійський топ-клуб спробує замінити його досвідченим Кейлором Навасом, якого Мадрид готовий продати.

Інший варіант – Андрій Лунін, але його можна підписати лише на правах оренди, пишуть La Gazzetta dello Sport і Mundo Deportivo. Мілан також стежить за ситуацією травмованого до жовтня кіпера Ювентуса Періна, але варіанти з "вершковими" здаються керівництву цікавішими. До слова, у воротах "россонері" зараз другим номером виступає 36-річний Пепе Рейна, якому боси також довіряють.

Будь-який з варіантів був би чудовим для українського стража воріт, якому ніяк не можуть знайти новий клуб для нового однорічного відрядження в Іспанії. Якщо Навас піде в Мілан чи ПСЖ, екс-гравець Зорі та Дніпра зможе посісти місце голкіпера №2 в Реалі. І тут ми підходимо до теми Неймара. Пекельно важкий трансфер, який разом із потенційним відходом Кейлора, що знову стоїть на порядку денному, відтягує вирішення майбутнього Луніна. Леонардо підтвердив, що перемовини з неназваним клубом щодо бразильця перебувають на тій стадії, до якої ще не доходили.

Однак ПСЖ наразі не схильний погоджуватись на запропоновану схему оплати. Барселона і Реал влаштовують битву за Неймара, яка накручує ціну на колишнього форварда каталонців. Ще наприкінці липня катарські шейхи готові були відпустити свою бунтівну суперзірку за "акційною" ціною – лише 180 мільйонів євро, що на 42 менше, ніж самі заплатили "синьо-гранатовим". Тепер вартість бомбардира збірної Бразилії знову зросла (до 200 млн). Ні мадридці, ні каталонці не зможуть оформити трансфер Неймара, який днями виклав у сторіс спогади про гру поруч з Зіданом, виключно готівкою.

Барса хоче включити в угоду Коутінью та Семеду, але ПСЖ і так вимагає ще колосальні 140 мільйонів. Реал, який влітку витратив майже на 200 млн євро більше, ніж отримав з продажів, безуспішно намагається позбутися Хамеса, Бейла та навіть Іско. Саме це тріо Флорентіно Перес начебто намагається включити в операцію з підписання Неймара, тому перемовини настільки важкі та тривалі. Вигідно ж продати згаданих "бланкос", а також третього на сьогодні форварда Маріано Діаса, який майже не грав у спарингах, буде проблематично – в АПЛ та Китаї трансферне вікно зачинено.

До слова, за чутками, ПСЖ вже встиг відмовитись від колумбійського хавбека. Натомість Зідан, буцімто заблокував продаж Іско та Куртуа. Le Parisien повідомляє, що лише заради "королівського" клубу парижани можуть піти на поступки та дозволити взяти Неймара в оренду з правом обов'язкового викупу. Барселоні ж ніби навмисне висувають такі вимоги, які каталонці не спроможні потягнути після трансферів Грізманна, де Йонга і компанії. Президент "блаугранас" Бартомеу розраховував, що кошти операції не перевищать 170 млн євро, переважну більшіть яких складуть гравці його команди.

Lunin... ¡otro blanco que se decide por el Valladolid! https://t.co/Y86LZBpGYY — FichajesMARCA (@Marcatransfer) August 12, 2019

А тим часом Marca в понеділок, 12-го серпня, повідомила, що Вальдолід і Реал вдарили по руках у питанні оренди Луніна. "Якщо плани різних сторін не зміняться", український воротар стане 3-м мадридцем у команді легендарного бразильця Роналдо після де Фрутоса та Хаві Санчеса з молодіжки. Угоду можуть офіційно підтвердити "в найближчі дні чи навіть години". Це означає одне: якщо не вдасться переманити Неймара в Реал (читай, опція з продажем/обміном Наваса відпаде), Лунін усе ж осяде у клубі, який називають новим найкращим партнером Мадрида для обкатки своїх гравців у Прімері після Леганеса і Хетафе.

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