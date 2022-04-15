Одразу вісім підозрюваних осіб постануть перед судом та можуть отримати ув'язнення від 5 до 25 років. Аргентинські слідчі через 15 місяців після відкриття провадження завершили розслідування, повідомляє GdS.

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Лікар-нейрохірург Леопольдо Луке, психіатр Агустіна Косачов та ще шестеро підозрюваних медиків звинуваючуються у ненавмисному вбивстві Дієго Марадони. Правоохоронці вважають, що неналежне виконання ними своїх професійних обов'язків значно підвищило ризик смерті легендарного футболіста, а їхня неуважність призвела до летального підсумку.

На думку слідчих, Марадона міг вижити, якби отримував належну допомогу впродовж своїх останніх днів. Обвинувальний акт на 29 сторінок вже направлений до суду. Дата засідання наразі невідома.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020-го в Буенос-Айресі. Легенді було 60 років.

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