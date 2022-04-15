Сразу восемь подозреваемых предстанут перед судом и могут получить тюремное заключение от 5 до 25 лет. Аргентинские следователи спустя 15 месяцев после открытия производства завершили расследование, сообщает GdS.

Футболку Марадоны из знаменитого матча с "рукой Бога" продадут на аукционе – цена впечатляет

Врач-нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и еще шестеро подозреваемых медиков обвиняются в непреднамеренном убийстве Диего Марадоны. Правоохранители считают, что ненадлежащее исполнение ими своих профессиональных обязанностей значительно повысило риск смерти легендарного футболиста, а их невнимательность привела к летальному исходу.

По мнению следователей, Марадона мог выжить, если бы получал необходимую помощь в течение своих последних дней. Обвинительный акт на 29 страниц уже направлен в суд. Дата заседания неизвестна.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в Буэнос-Айресе. Легенде было 60 лет.

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