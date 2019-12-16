Смалійчук підтримав Зозулю після скандалу в Іспанії: Не слухай дурнів, які не вміють захищати свою країну

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук, який добре знайомий з іспанським футбольним ринком, підтримав Романа Зозулю.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

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"Романе, не слухай дурнів, які не мають бісового уявлення про історію, а також не вміють захищати свою країну", – написав Смалійчук у Facebook.

Сам Зозуля у коментарях подякував колишньому віце-президенту Карпат.

Нагадаємо, Роман Зозуля на початку 2017 року перейшов у Райо Вальєкано на правах оренди з Бетіса, але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, змусили керівництво відмовитись від послуг гравця, аргументуючи це його нібито нацистськими політичними поглядами. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за Райо Вальєкано, а у вересні 2017-го підписав контракт з Альбасете.

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