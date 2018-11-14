Словаччина – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Словаччина та Україна зустрінуться у матчі 5-го туру Ліги націй. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Словаччина – Україна відбудеться 16 листопада в Трнаві на стадіоні Сіті Арена Трнава. Початок гри о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Словаччина – Україна, прогноз букмекерів на матч Ліги націй:

Авторитетна британська контора William Hill вважає фаворитом протистояння господарів. Коефіцієнт на перемогу Словаччини складає 2,30. Трохи менше букмекери вірять в успіх збірної України. На підопічних Андрія Шевченка приймають ставки з балом 3,20. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,20.

Схожої думки дотримуються і букмекери з Bwin. На перемогу Словаччини можна поставити з таким же коефіцієнтом 2,30. Імовірність перемоги "синьо-жовтих" – 3,30, нічия оцінюється балом 3,20.

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В першому матчі між цими суперниками "синьо-жовті" завдяки голу Андрія Ярмоленка перемогли Словаччину з рахунком 1:0. Матч проходив 9 вересня у Львові за порожніх трибун Арени Львів.

Нагадаємо, збірна України вже забезпечила собі перше місце у групі, здобувши 9 очок з 9 можливих, тому поєдинок не має для команди Шевченка жодного турнірного значення.