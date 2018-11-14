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Словакия – Украина: Саленко сделал прогноз на матч Лиги наций

18:25 222 Читати українською
Словакия – Украина: Саленко сделал прогноз на матч Лиги наций
Олег Саленко / фото из соцсетей

Экс-форвард Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от матча Лиги наций Словакия – Украина.

"Сборная Украины уже выиграла свою группу в турнире. Поэтому, думаю, что в следующей игре появится возможность проверить новых игроков, которых пригласил Шевченко. Ожидаю, что украинцы сыграют агрессивно в атаке, а не будут игры от обороны. О результате думать не нужно , поэтому будет возможность попробовать что-то новое.

Именно прекрасная возможность для молодежи. Мне нравится Марьян Швед. Посмотрим, Шевченко доверит ему место на поле. Сейчас у тренера руки развязаны.

Словакия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Конкретный счет не стану гадать. Многое будет зависеть от состава, который выйдет в Трнаве. Надеюсь на победу, однако считаю, что будет результативная ничья. В первой игре команды играли до первой ошибки. Сейчас ситуация заставлять словаков идти вперед, чтобы добиваться результата, а украинцы смогут воспользоваться свободными зонами и созданными моментами. Нет смысла закрываться, нужно приобретать опыт в атакующей игре.

Можно ли сказать, что в 2018 году сборная прогрессировала? Конечно! Прогресс идет от сыгранности команды. Примечательно, что сборная выступает стабильнее, чем раньше. Шевченко нашел тот подбор исполнителей в полузащите, который дает результат. Молодежь постепенно вливается в коллектив, становятся на ноги в своих командах. Сборная шаг за шагом развивается. Группу Лиги наций выиграли, но все самое главное впереди. Посмотрим, кто нам попадется в дивизионе А и как там себя проявит Украины. Тогда можно будет подвести итоги", – передает слова Саленко Bookmaker-ratings.

Напомним, матч Лиги наций Словакия – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21.45.

Шевченко: В сборную Украины должен приезжать человек с мотивацией, а не чтобы получить место в составе

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
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час
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35
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Украина
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