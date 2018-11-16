Словаччина – Україна: чому команді Шевченка необхідна перемога попри гарантоване перше місце у групі Ліги націй

Україна в матчі 5 туру Ліги націй сьогодні зіграє виїзний поєдинок проти Словаччини. "Футбол 24" доводить, чому для "синьо-жовтих" в останньому для себе матчі турніру необхідно здобути перемогу, навіть попри дострокову першу позицію в групі.

Сьогодні збірна України поєдинком проти Словаччини завершить дебютний для себе груповий турнір Ліги націй. Матч Словаччина – Україна розпочнеться у Трнаві о 21:45. Через кілька днів "синьо-жовті" проведуть товариський поєдинок проти Туреччини, який пройде 20 листопада.

Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

Після 3 зіграних матчів "синьо-жовті" набрали 9 очок та гарантували собі перемогу у групі 1 дивізіону B. До слова, завдяки першому місцю в групі Ліги націй Україна заробить 3 млн євро.

Андрій Шевченко на заключний у 2018 році збір викликав кількох молодих гравців: Мар'яна Шведа, Андрія Борячука, Миколу Шапаренка та Віталія Миколенка. Також у списку Сергій Болбат, Ігор Пластун, Іван Петряк та Євген Макаренко, які також не можуть похизуватись великою кількістю виступів за національну команду.

Скидається на те, що наставник збірної України як мінімум в одному з цих поєдинків наважиться на експерименти та випустить на поле не оптимальний склад. "Футбол 24" намагається довести, чому це краще зробити у спарингу з Туреччиною, а в матчі проти словаків нам необхідний перш за все результат.

1. Престиж та психологія

Будьмо відвертими, попри певний прогрес та достроковий вихід у найвищий дивізіон Ліги націй, поки зарано говорити про входження збірної України до еліти європейського футболу. Ми все ще залишаємось нехай і міцним, але середняком.

Дострокове перше місце в групі Ліги націй – звісно, добре. Але для додаткового ствердження в Європі нашій команді краще здобути перемогу і в Трнаві. Це не лише принесе 3 очки у групі, а й зробить Україну єдиною командою у дивізіоні B, яка виграла всі 4 поєдинки.

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Крім того, як відомо, кожен позитивний результат додає додаткової впевненості футболістам. Та й для численних молодих і не тільки виконавців у складі "синьо-жовтих" буде тільки плюсом наявність додаткових позитивних емоцій перед вирішальними баталіями в єврокубках та чемпіонатах.

Не забуваємо про те, що збірна України у 2018 році все ще не зазнала жодної поразки. Чому б не спробувати не лише продовжити позитивну динаміку, а й обіграти конкурента на виїзді, тим самим успішно завершити груповий турнір Ліги націй?

2. Рейтинг ФІФА

У жовтні 2018 року "синьо-жовті" піднялись на 2 позиції в рейтингу ФІФА, опинившись вже на 27-й сходинці. Збірна України набрала 1490 очок, у Румунії лише на бал більше. Перемога підопічних Шевченка у матчі Ліги націй над Словаччиною та звитяга у спарингу з Туреччиною дасть нам великі шанси обійти сусідів та піднятись у рейтингу. Румуни, до слова, зіграють два офіційні матчі – проти Литви та Чорногорії.

Відзначимо, що ще у серпні Україна посідала 35 позицію в рейтингу. Чому б не продовжити підйом і позитивну динаміку?

3. Євро-2020

Жеребкування відбіркового турніру до Євро-2020 відбудеться вже незабаром – 2 грудня цього року в Дубліні. Україна вже гарантувала собі місце у другому кошику. Як раніше заявляв Андрій Шевченко, головне його завдання на чолі національної команди – вихід на Євро-2020.

Кваліфікація чемпіонату Європи пройде з березня по листопад 2019 року, за підсумками якої визначаться 20 учасників – по 2 найкращі команди команди з кожної групи кваліфікуються на європейський форум.

Завдяки перемозі в своїй групі Ліги націй Україна отримала ще один варіант кваліфікації на ЧЄ-2020. Якщо "синьо-жовті" не зможуть пройти відбір на чемпіонат та посядуть місце, нижче другого, то у березні 2020 року Україна зіграє у плей-офф з іншими переможцями груп дивізіону B Ліги націй (якщо ті теж не пройдуть кваліфікацію на Євро-2020).

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А от тут якраз перемога над Словаччиною і матиме вкрай важливе значення. Плей-офф Ліги націй пройде за кубковою системою: два півфінали та фінал. Відповідно до статті 18 Регламенту Ліги націй, становище команд у рейтингу визначається наступними факторами:

1. Місце у групі

2. Кількість очок

3. Різниця м'ячів

4. Більша кількість забитих голів

5. Більше кількість голів на виїзді

6. Більша кількість перемог

7. Більша кількість перемог на виїзді.

У півфіналі найкраща за рейтингом команда дивізіону B прийме вдома найгіршу, а друга – прийме вдома третю. Переможці півфіналів вийдуть у фінал, господаря якого визначить жереб.

Конкурент України Боснія та Герцеговина вже завершила виступи у Лізі націй. У балканців перше місце в групі B 2 (10 очок, різниця голів 5:1 – у нас наразі 4:1). Тому за умови нічиєї в матчі зі Словаччиною українці поступляться Боснії за додатковими показниками (гірша різниця голів).

Крім того, у випадку нічиєї чи поразки України та перемоги Росії остання також обійде "синьо-жовтих" у рейтингу переможців дивізіону B. Станом на зараз у команди Черчесова 7 очок, різниця голів 4:1.

Також при умові нічиєї зі Словаччиною певні шанси обійти Україну має і Данія, а у разі поразки "синьо-жовтих" – ще й Уельс. Тому нічия в матчі зі командою Гапала змусить рахувати додаткові показники, адже на даний час маємо надто вже багато умовностей.

А от перемога у Трнаві гарантує команді Шевченка максимальний результат у групі та найкращий показник серед усіх команд дивізіону B. Відповідно, якщо ми не вийдемо на Євро-2020 через відбір, то зіграємо півфінальний матч Ліги націй вдома проти найгіршої команди-переможця дивізіону. До слова, жеребкування плей-офф Ліги націй відбудеться аж через рік – у листопаді 2019 року, після завершення кваліфікації чемпіонату Європи.

Втім, це все – лише теорія. Впевнені, що попри анонсовані деякі експерименти, Шевченко розуміє важливість поєдинку у Трнаві. Тому, незважаючи на те, що Україна вже виграла групу, у довгостроковій турнірній перспективі сьогодні нам потрібна виключно перемога. Експерименти краще відкласти на матч із Туреччиною.

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