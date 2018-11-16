Словакия – Украина: почему команде Шевченко нужна победа, несмотря на гарантированное первое место в группе Лиги наций

Украина в матче 5 тура Лиги наций сегодня сыграет выездной поединок против Словакии. "Футбол 24" доказывает, почему для "сине-желтых" в последнем для себя матче турнира необходимо одержать победу, даже несмотря на досрочную первую позицию в группе.

Сегодня сборная Украины поединком против Словакии завершит дебютный для себя групповой турнир Лиги наций. Матч Словакия – Украина начнется в Трнаве в 21:45. Через несколько дней "сине-желтые" проведут товарищеский поединок против Турции, который пройдет 20 ноября.

Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций

После 3 сыгранных матчей "сине-желтые" набрали 9 очков и гарантировали себе победу в группе 1 дивизиона B. К слову, благодаря первому месту в группе Лиги наций Украина заработает 3 млн евро.

Андрей Шевченко на заключительный в 2018 году сбор вызвал нескольких молодых игроков: Марьяна Шведа, Андрея Борячука, Николая Шапаренко и Виталия Миколенко. Также в списке Сергей Болбат, Игорь Пластун, Иван Петряк и Евгений Макаренко, которые также не могут похвастаться большим количеством выступлений за национальную команду.

Похоже, что наставник сборной Украины как минимум в одном из этих поединков решится на эксперименты и выпустит на поле не оптимальный состав. "Футбол 24" пытается доказать, почему это лучше сделать в спарринге с Турцией, а в матче против словаков нам необходим прежде всего результат.

1. Престиж и психология

Будем откровенны, несмотря на определенный прогресс и досрочный выход в высший дивизион Лиги наций, пока рано говорить о вхождении сборной Украины в элиту европейского футбола. Мы все еще остаемся пусть и крепким, но середняком.

Досрочное первое место в группе Лиги наций – конечно, хорошо. Но для дополнительного утверждения в Европе нашей команде лучше одержать победу и в Трнаве. Это не только принесет 3 очка в группе, но и сделает Украину единственной командой в дивизионе B, которая выиграла все 4 поединка.

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Кроме того, как известно, каждый положительный результат добавляет дополнительной уверенности футболистам. И для многочисленных молодых и не только исполнителей в составе "сине-желтых" будет только плюсом наличие дополнительных положительных эмоций перед решающими баталиями в еврокубках и чемпионатах.

Не забываем о том, что сборная Украины в 2018 году все еще не потерпела ни одного поражения. Почему бы не попробовать не только продолжить положительную динамику, но и обыграть конкурента на выезде, тем самым успешно завершить групповой турнир Лиги наций?

2. Рейтинг ФИФА

В октябре 2018 года "сине-желтые" поднялись на 2 позиции в рейтинге ФИФА, оказавшись уже на 27-й строчке. Сборная Украины набрала 1490 очков, у Румынии только на балл больше. Победа подопечных Шевченко в матче Лиги наций над Словакией и победа в спарринге с Турцией даст нам большие шансы обойти соседей и подняться в рейтинге. Румыны, к слову, сыграют два официальных матча – против Литвы и Черногории.

Отметим, что еще в августе Украина занимала 35 позицию в рейтинге. Почему бы не продолжить подъем и положительную динамику?

3. Евро-2020

Жеребьевка отборочного турнира к Евро-2020 состоится уже скоро – 2 декабря этого года в Дублине. Украина уже гарантировала себе место во второй корзине. Как ранее заявлял Андрей Шевченко, главная его задача во главе национальной команды – выход на Евро-2020.

Квалификация чемпионата Европы пройдет с марта по ноябрь 2019 года, по итогам которой определятся 20 участников – по 2 лучшие команды команды из каждой группы квалифицируются на европейский форум.

Благодаря победе в своей группе Лиги наций Украина получила еще один вариант квалификации на ЧЕ-2020. Если "сине-желтые" не смогут пройти отбор на чемпионат и займут место, ниже второго, то в марте 2020 года Украина сыграет в плей-офф с другими победителями групп дивизиона B Лиги наций (если те тоже не пройдут квалификацию на Евро-2020).

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А вот здесь как раз победа над Словакией и будет иметь крайне важное значение. Плей-офф Лиги наций пройдет по кубковой системе: два полуфинала и финал. В соответствии со статьей 18 Регламента Лиги наций, положение команд в рейтинге определяется следующими факторами:

1. Место в группе

2. Количество очков

3. Разница мячей

4. Большее количество забитых голов

5. Более количество голов на выезде

6. Большее количество побед

7. Большее количество побед на выезде.

В полуфинале две лучшие по рейтингу команды-победители лиг дивизиона B примут дома двух худших. Победители полуфиналов выйдут в финал, хозяина которого определит жребий.

Конкурент Украины Босния и Герцеговина уже завершила выступления в Лиге наций. У балканцев первое место в группе B 2 (10 очков, разница голов 5:1 – у нас пока 4:1). Поэтому при ничьей в матче со Словакией украинцы уступят Боснии по дополнительным показателям (худшая разница голов).

Кроме того, в случае ничьей или поражения Украины и победы России последняя также обойдет "сине-желтых" в рейтинге победителей дивизиона B. По состоянию на сейчас у команды Черчесова 7 очков, разница голов 4:1.

Также при условии ничьей со Словакией определенные шансы обойти Украину имеет и Дания, а в случае поражения "сине-желтых" – еще и Уэльс. Поэтому ничья в матче с командой Гапала заставит считать дополнительные показатели, ведь в настоящее время имеем слишком много условностей.

А вот победа в Трнаве гарантирует команде Шевченко максимальный результат в группе и лучший показатель среди всех команд дивизиона B. Соответственно, если мы не выйдем на Евро-2020 через отбор, то сыграем полуфинальный матч Лиги наций дома против худшей команды-победителя дивизиона. К слову, жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится только через год – в ноябре 2019 года, после завершения квалификации чемпионата Европы.

Впрочем, это все – лишь теория. Уверены, что несмотря на анонсированные некоторые эксперименты, Шевченко понимает важность поединка в Трнаве. Поэтому, несмотря на то, что Украина уже выиграла группу, в долгосрочной турнирной перспективе сегодня нам нужна исключительно победа. Эксперименты лучше отложить на матч с Турцией.

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