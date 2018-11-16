Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

У заключному для нас турі Ліги націй УЄФА 2018/2019 збірна Словаччини прийме Україну. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Словаччина – Україна

16 листопада, 21:45, Трнава, стадіон ім. Антона Малатінскего

Головний арбітр: Нікола Дабановіч (Чорногорія)

Телетрансляція на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Збірна України завершує успішний старт у Лізі націй матчем, який в контексті становища у групі не має для "синьо-жовтих" турнірного значення. Перемогою над чехами у Харкові команда Андрія Шевченка забезпечила собі перше місце у групі, що дозволило привезти у Трнаву суттєву кількість цікавих молодих виконавців з УПЛ. Для словаків ситуація протилежна: в разі поразки вони дуже сильно ризикують вилетіти у нижчий дивізіон; для виживання потрібно буде громити чехів, які у третьому турі впевнено винесли своїх сусідів – та й загалом стали грати непогано. Словом, мотиваційна складова на стороні нашого суперника, але "жовто-сині" повинні це компенсувати певними особливостями підготовки.

Словаччина – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Збірна України вже виграла групу 1 Дивізіону В

В першу чергу, у вічі кидається незвична заявка: у ній знайшлося місце Віталію Миколенку, Мар'яну Шведу, Сергію Болбату, Андрію Борячуку, Владиславу Кулачу, Віктору Коваленку та Миколі Шапаренку – словом, проспектам, які зараз на ходу в УПЛ. Звісно, не всі з них дебютанти, не всі з них зіграють і не всі з них потрапили б у команду за наявності турнірних завдань, але робота системи "класно виступав – потрапив у збірну" не може не радувати. Працює вона і в інший бік, адже навіть не був викликаний Ярослав Ракицький, який відверто провалився в останніх поєдинках. Іншою особливістю підготовки до Словаччини стала тактика: Олександр Караваєв поділився в одному з інтерв'ю інсайдом про те, що збірна награє нову розстановку й буде експерементувати. Що ж, Андрій Миколайович має на це право – група все одно вже наша.

Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню

Збірній Словаччини критично важливо переграти Україну в матчі Ліги націй

Словаччина після поразок Україні та Чехії залишилась без Яна Козака, з яким пройшла вогонь, воду та чемпіонат Європи, призначивши головним тренером Павела Гапала – хоча екс-наставник пропонував свого асистента Штефана Тарковіча. 49-річний чеський спеціаліст три роки працював зі словацькою молодіжкою, але найбільшим його успіхом був сезон 2009/2010, в якому вдалося вивести до групового етапу Ліги чемпіонів скромну Жиліну. У збірній він розпочав із повернення Мірослава Стоха, якого через особистий конфлікт Ян Козак ігнорував, та підтягування талановитої молоді – зокрема, 22-річного захисника Копенгагена Дениса Вавро. Цікавою персоною є і 24-річний нападник Нюрнберга Адам Зреляк, який відновився від травми та у перших чотирьох матчах в Німеччині оформив 2+1 за системою гол+пас. Загалом же у розпорядженні Гапала дуже цікава і навіть сильна команда, яку лише потрібно вивести з чорної смуги – і словаки на це налаштовані просто неймовірно.

Наставник Словаччини Гапал: Маємо брати очки у матчі проти України

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Словаччина та Україна загалом провели між собою сім поєдинків, з яких три завершились перемогою нашої збірної, а ще три – внічию. В офіційних турнірах у нас по одній перемозі, нічиї та поразці.

2. Загальний рахунок протистояння – 6:8 на користь збірної України.

3. Жоден матч між збірними Словаччини та України не завершувався із різницею більше, ніж в один м'яч.

4. Лише двічі збірні Словаччини та України забили в очному поєдинку більше, ніж два м'ячі. У 2009 році у товариському турнірі на Кіпрі "жовто-сині" перемогли з рахунком 2:3, а у 2017-му – виграли у Львові з рахунком 2:1.

5. Команди провели чотири із семи зустрічей в останні чотири роки. Найкращим бомбардирами очних матчей за цей період став Андрія Ярмоленко – він єдиний, кому вдалося забити 2 голи.

6. Безпрограшна серія збірної України складає вже дев'ять матчів, з яких шість завершились перемогами.

Україна – Словаччина: Шевченко встановив два персональні рекорди та наблизився до історичного досягнення Сабо

Кадрова ситуація

Словаки зазнали однієї суттєвої втрати – і її причина шокує. 22-річний захисник Любомір Шатка перед прибуттям у табір національної команди став жертвою жорстокого нападу в Братиславі – гравцю Дунайської Стреди вибили декілька зубів та зламали щелепу, а додаткове обстеження виявило ще й струс мозку. Крім того, існують питання щодо участі у грі центрхава Сельти Станіслава Лоботки, який пошкодив щиколотку. Більше травмованих у складі збірної Словаччини немає, але є дискваліфіковані – на матч проти України не буде заявлений захисник Марселя Томаш Губочан, який перебрав жовтих карток.

Шкртел: Збірна Словаччини знає, чого очікувати від України

Збірна України перед матчем проти Словаччини не залишилась без кадрових втрат

У збірній України проблем також небагато. Андрій Шевченко не може розраховувати на допомогу Богдана Бутка, який отримав травму гомілкостопа і найближчі поєдинки точно пропустить. Василь Кравець також пролетів повз матч, достроково завершивши тренування через защемлення м'язу поперекового відділу й покинувши табір збірної. Ну і про відсутність Марлоса та Андрія Ярмоленка варто не забувати, але їх не було навіть у списку викликаних гравців.

Чому Шевченко може допомогти Луніну отримати ігрову практику в Леганесі

Орієнтовні склад на матч Словаччина – Україна

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Шкриньяр, Шкртел, Ганцко – Куцка, Грегуш – Руснак, Хамшік, Мак – Нємєц

Україна: Лунін – Караваєв, Бурда, Кривцов, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Циганков, Коноплянка – Яремчук

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Збірна Словаччини неймовірно мотивована на матч проти України, що й не дивно. По-перше, в разі сьогоднішньої поразки залишитись у Лізі В їй буде дуже важко, хоча й реально. По-друге, команда істотно заборгувала власним вболівальникам: якщо не згадувати про перемогу над данськими аматорами, то останній виграний словаками матч датується березнем. Якщо ж брати до уваги матчі з більш-менш пристойними збірними (при всій повазі до ОАЕ та Таїланду), то така відбулася аж у листопаді минулого року – Норвегія була мінімально переграна в товарняку завдяки голу в компенсований арбітром час. Втім, це вже минула історія під керівництвом попереднього тренера.

Словаччина – Україна: Циганик зробив прогноз на матч Ліги націй

Збірна Словаччини – фаворит матчу проти України

Збірна Словаччини – дуже сильна збірна, складена з футболістів Інтера, Наполі, Герти та середняків топ-ліг. Проти неї буде виступати хоч і не резервний, але дещо полегшений молоддю склад, який гратиме за новою схемою й без особливої відповідальності за результат. Не дивно, що букмекери вважають Україну андердогом зустрічі, однак в цьому нічого страшного немає: турнірні завдання в групі Ліги націй наші гравці вже вирішили, тож можливість трохи поексперементувати та проглянути таких виконавців, як Мар'ян Швед чи Віталій Миколенко – це навіть більша перемога, ніж просто три очки. Як говориться, "війна – дурниця; головне – маневри". Сьогодні Словаччина – фаворит.

Михайло Юхименко, Футбол 24