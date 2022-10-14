Сліпуча гармата легіонера СК Дніпро-1 претендує на найкращий гол тижня в Лізі конференцій
Захисник СК Дніпро-1 Яніс Хамаш відзначився ефектним голом у матчі 4 туру ЛК проти Вадуца (2:1).
Удар алжирця потрапив до четвірки претендентів на найкращий гол тижня в Лізі конференцій.
Вадуц – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд поєдинку
В середині першого тайму Хамаш вдало зіграв на підборі і потужно вліпив у ворота Вадуца з 23 метрів. М'яч летів фактично по центру, але стіна з польових гравців засліпила Бюхеля, який заздалегідь завалився на бік. Конкурентами Хамаша в голосуванні є Деніз Тюрюдж (Істанбул Башакшехір), Джаррод Боуен (Вест Хем) і Крістіано Бірагі (Фіорентина).
Нагадаємо, влітку СК Дніпро-1 заплатив Боавішті один мільйон євро за 23-річного оборонця. Хамаш вже забивав у чемпіонаті України, а тепер настала черга відкрити лік голам і на міжнародній арені.
СК Дніпро-1 завдяки голу Довбика видряпав нелогічну перемогу над Вадуцем і наблизився до плей-офф Ліги конференцій