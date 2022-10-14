Удар алжирця потрапив до четвірки претендентів на найкращий гол тижня в Лізі конференцій.

Вадуц – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд поєдинку

В середині першого тайму Хамаш вдало зіграв на підборі і потужно вліпив у ворота Вадуца з 23 метрів. М'яч летів фактично по центру, але стіна з польових гравців засліпила Бюхеля, який заздалегідь завалився на бік. Конкурентами Хамаша в голосуванні є Деніз Тюрюдж (Істанбул Башакшехір), Джаррод Боуен (Вест Хем) і Крістіано Бірагі (Фіорентина).

Who did it best on Matchday 4?



️ Deniz Türüç

️ Yanis Hamache

️ Jarrod Bowen

️ Cristiano Biraghi@Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 13, 2022

Нагадаємо, влітку СК Дніпро-1 заплатив Боавішті один мільйон євро за 23-річного оборонця. Хамаш вже забивав у чемпіонаті України, а тепер настала черга відкрити лік голам і на міжнародній арені.

СК Дніпро-1 завдяки голу Довбика видряпав нелогічну перемогу над Вадуцем і наблизився до плей-офф Ліги конференцій