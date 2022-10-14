Дніпряни повели в рахунку на 25 хвилині, коли Хамаш розрядив гармату з-за меж штрафного. Втім, Вадуц швидко відігрався – Растодер отримав м'яч у карному та переграв голкіпера СК Дніпро-1. Друга половина була за Вадуцем, однак перемогу святкувала українська команда – Довбик в компенсований час забив вирішальний гол.

СК Дніпро-1 завдяки голу Довбика видряпав нелогічну перемогу над Вадуцем і наблизився до плей-офф Ліги конференцій

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 7 очок та розташувався на другому місці, а Вадуц з 2 пунктами залишився другим.