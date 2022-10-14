Вадуц – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд поєдинку
00:24 - Читать на русском
СК Дніпро-1 обіграв Вадуц в рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Яніс Хамаш 25’
Артем Довбик 90+1’
25’ Яніс Хамаш
90+1’ Артем Довбик
Дніпряни повели в рахунку на 25 хвилині, коли Хамаш розрядив гармату з-за меж штрафного. Втім, Вадуц швидко відігрався – Растодер отримав м'яч у карному та переграв голкіпера СК Дніпро-1. Друга половина була за Вадуцем, однак перемогу святкувала українська команда – Довбик в компенсований час забив вирішальний гол.
СК Дніпро-1 завдяки голу Довбика видряпав нелогічну перемогу над Вадуцем і наблизився до плей-офф Ліги конференцій
Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 7 очок та розташувався на другому місці, а Вадуц з 2 пунктами залишився другим.
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