Ослепительная пушка легионера СК Днепр-1 претендует на лучший гол недели в Лиге конференций
Защитник СК Днепр-1 Янис Хамаш отличился эффектным голом в матче 4 тура ЛК против Вадуца (2:1).
Удар алжирца попал в четверку претендентов на лучший гол недели в Лиге конференций.
Вадуц – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор поединка
В середине первого тайма Хамаш удачно сыграл на подборе и мощно влепил в ворота Вадуца с 23 метров. Мяч летел фактически по центру, но стена из полевых игроков ослепила Бюхеля, который заранее завалился на бок. Конкурентами Хамаша в голосовании являются Дениз Тюрюдж (Истанбул Башакшехир), Джаррод Боуэн (Вест Хэм) и Кристиано Бираги (Фиорентина).
Напомним, летом СК Днепр-1 заплатил Боавиште один миллион евро за 23-летнего защитника. Хамаш уже забивал в чемпионате Украины, а теперь настал черед открыть счет голам и на международной арене.
СК Днепр-1 благодаря голу Довбика выцарапал нелогичную победу над Вадуцем и приблизился к плей-офф Лиги конференций