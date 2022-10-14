Удар алжирца попал в четверку претендентов на лучший гол недели в Лиге конференций.

Вадуц – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор поединка

В середине первого тайма Хамаш удачно сыграл на подборе и мощно влепил в ворота Вадуца с 23 метров. Мяч летел фактически по центру, но стена из полевых игроков ослепила Бюхеля, который заранее завалился на бок. Конкурентами Хамаша в голосовании являются Дениз Тюрюдж (Истанбул Башакшехир), Джаррод Боуэн (Вест Хэм) и Кристиано Бираги (Фиорентина).

Who did it best on Matchday 4?



️ Deniz Türüç

️ Yanis Hamache

️ Jarrod Bowen

️ Cristiano Biraghi@Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 13, 2022

Напомним, летом СК Днепр-1 заплатил Боавиште один миллион евро за 23-летнего защитника. Хамаш уже забивал в чемпионате Украины, а теперь настал черед открыть счет голам и на международной арене.

СК Днепр-1 благодаря голу Довбика выцарапал нелогичную победу над Вадуцем и приблизился к плей-офф Лиги конференций