Після половини групового етапу СК Дніпро-1 зробив заявку на вихід у плей-офф Ліги конференцій. Щоправда, цьому неабияк посприяли конкуренти, які за три матчі не здобули жодної перемоги. АЗ тут виносимо за дужки, адже лише диво могло позбавити нідерландців першого місця. Принаймні так здавалося до сьогодні.

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Аполлон створив справжню сенсацію, на власному полі обігравши алкмарців. Це дозволило кіпріотам наздогнати СК Дніпро-1. Підопічні Олександра Кучера, безумовно, вже знали результат конкурентів, виходячи на свій матч. Тепер уже не можна було дозволяти Вадуцу чіплятися за очки, як це трапилося тиждень тому.

Натомість, команда з Ліхтенштейну також засвоїла помилки першого матчу з дніпрянами. Господарі Рейнпарк Штадіон значно активніше почали звітну зустріч, але ніяк не могли довести справу до завершального удару. А от СК Дніпро-1 зумів витиснути максимум зі стандарту. Після подачі з кутового Яніс Хамаш підібрав м'яч за межами штрафного і потужно пробив. Голкіпер за спинами великої кількості гравців не зумів зорієнтуватися і пропустив фактично по центру воріт. Вадуц відповів дуже швидко. Після стрімкої атаки захисники не встежили за Растодером, який без проблем переграв Валефа.

Головним досягненням гостей можна вважати чудову роботу проти Артема Довбика. Форвард, який в першому матчі оформив гол+пас, сьогодні ніби розчинився на полі. Зрештою, проблеми виникли не лише у лідера "спортклубівців", а у всієї команди. Кінцівка першого тайму була цілковито за господарями. По перерві Вадуц ще більше наростив свій тиск. Підопічні Алессандро Манджаратті й на пенальті претендували, й Валефа змусили продемонструвати усю свою голкіперську майстерність. СК Дніпро-1 відповів лишень голом Довбика із офсайду.

Проте фортуна сьогодні була на боці української команди. Хоча Вадуц відчайдушно намагався забити переможний м'яч, але саме у його ворота він і влетів. Вже у компенсований час чи не вперше Довбик залишився без опіки і точним ударом головою замкнув подачу з правого флангу. Відтак, СК Дніпро-1 завдяки цій перемозі набрав 7 очок та закріпився на другому місці групи Е. Відставання від АЗ становить лише 2 очки. Тепер навіть нічия в наступному турі з Аполлоном може вивести дніпрян у плей-офф (якщо паралельно АЗ не програє Вадуцу).

Команда Олександра Кучера знову не змогла показати в Європі бодай натяк на ту гру, яку демонструє на внутрішній арені. В УПЛ СК Дніпро-1 здобув 5 перемог у 5 матчах, не пропустивши жодного м'яча. Зокрема, розгромив Динамо і Зорю. У єврокубках дніпряни досі не провели жодного "сухого" матчу, включно з поєдинками кваліфікації ЛЄ. Однак результат є, і шанси побачити у "спортклубівців" у євровесні дуже високі.

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