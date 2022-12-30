Славія Прага викупила контракт Качараби
22:59 - Читать на русском
Український захисник Тарас Качараба продовжить виступати у чеській першості.
Оборонець збірної України Тарас Качараба став повноцінним футболістом празької Славії, повідомляє Footboom з посиланням на футбольного агента Вячеслава Заховайла.
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Чеський гранд скористався опцією викупу контракту 26-річного українця у ліберецького Слована. Раніше повідомлялось, що у послугах Тараса були зацікавлені кілька клубів Бундесліги та один з представників МЛС.
У нинішньому сезоні чеської першості Качараба провів 14 матчів, в яких відзначився голом та асистом.
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