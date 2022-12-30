Защитник сборной Украины Тарас Качараба стал полноценным футболистом пражской Славии, сообщает Footboom со ссылкой на футбольного агента Вячеслава Заховайла.

Качараба стал лучшим игроком чемпионата Чехии по версии Instat

Чешский гранд воспользовался опцией выкупа контракта 26-летнего украинца у либерецкого Слована. Ранее сообщалось, что в услугах Тараса были заинтересованы несколько клубов Бундеслиги и один из представителей МЛС.

В нынешнем сезоне чешского первенства Качараба провел 14 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Тихе футбольне вбивство: два українці розчарували Європу – каламутна Зоря і один варіант порятунку кар'єри