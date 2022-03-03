Колишній півзахисник Динамо Георгій Пєєв одностайно вирішив, на чиєму боці стоїть у війні України з Росією.

Світлину, на якій колишній динамівець підтримує Україну у футболці "біло-синіх", розмістив журналіст Микита Дмитрулін у Facebook.

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"Ні війні. Мир вам, друзі. Молимося за вас. Слава Україні", – написано на плакаті, який тримає екс-футболіст збірної Болгарії.

Зауважимо, 42-річний Георгій має досвід виступів і в Росії. З 2007-го по 2016-й Пєєв виступав за пермський Амкар. Кольори Динамо півзахисник захищав з 2001 по 2006-й.

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