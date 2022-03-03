Бывший полузащитник Динамо Георгий Пеев единогласно решил, на чьей стороне стоит в войне Украины с Россией.

Фотографию, на которой бывший динамовец поддерживает Украину в футболке "бело-синих", разместил журналист Никита Дмитрулин в Facebook.

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"Нет войне. Мир вам, друзья. Молимся за вас. Слава Украине", – написано на плакате, который держит экс-футболист сборной Болгарии.

Заметим, у 42-летнего Георгия есть опыт выступлений и в России. С 2007-го по 2016-й Пеев выступал за пермский Амкар. Цвета Динамо полузащитник защищал с 2001 по 2006 год.

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