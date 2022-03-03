"Вибачте, але я граю в Зеніті.

Учасником чемпіонату Росії з футболу, схоже, залишається лише один тип із українським паспортом. І це рекордсмен збірної України. Не думаю, що досягнення Анатолія Тимощука можна якось анулювати. Але писати щось у дужках доведеться. Тут, на офіційних сайтах та навіть у довідниках. Що саме, поки що не знаю.

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Для всіх Толя завжди був боєць до мозку кісток, але такі опорні півзахисники у великих командах, на щастя, вже не грають. Забрав, віддав ближньому – цього у футболі мало. Потрібно ще оцінювати шанси у подальшій грі, розпізнавати, де більшість, бути корисним на початку та в розвитку атаки. Стоп. Толя ще бив по воротах! Бувало, метрів із 40-ка. Пам'ятаю, як писав звіт у "Команду" про один із контрольних матчів збірної. Не відкриваю архіви, але, здається, це була гра на стадіоні Динамо. Україна – Грузія.

"Гості сіли до свого штрафного майданчика, і розкрити їхню оборону довго не виходило. Подачі з флангів ставали легкою здобиччю для захисників, а дальні удари Тимощука мали безглуздий характер". Сенс був приблизно таким, і Толя зачепився за дальні удари. Пожалівся він Андрієві Гусіну, а той мені передав. "Жека, чого ти до нього чіпляєшся?", – при нагоді запитав Андрій. Не впевнений, що сьогодні вони дружили б. Гусін такого не пробачив би.

Для всіх Толя був скромним патріотом із Луцька, який зробив себе сам. Але як він любив себе самого! Покійний Метр української журналістики Марк Юрійович Левицький розповідав, що Толя часто обурювався оцінками в газеті "Команда". "Варто Белькевичу тільки вийти на поле – у нього вже 6,5, а тут, як не грай, більше шістки ніколи не поставите", – журився лідер Шахтаря.

Скромняга, він став героєм якихось диких сімейних розбірок, але це його особисте. Якщо вірити Наді, колишній дружині, то й тут Толя проявив свою сутність. Життя – складна річ. І дружини, буває, змінюються, але діти – вони ж назавжди. Чи треба дивуватися, що Толі важливий контракт у Зеніті, коли вбивають дітей країни, де він став рекордсменом?

Толя був капітаном збірної України, грав за Баварію, та обирає місце навіть не біля, а прямо у параші? Не місце, звичайно, прикрашає людину, але тут, можливо, зійдуться всі зірки.

Втім, що довша пауза, то вища майстерність. Толя завжди вважав себе майстерним хлопцем. Толя – спеціаліст з чоловічих вчинків. Встане – і піде. Зарплату за лютий лише отримає. Кажуть, приїжджаючи з Мюнхена, він міг першим спитати у збірній, де наша премія за Фарери. Толя вмів рвати не лише м'ячі – і Толя рве далі.

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Толю, це не ненависть, ти не подумай. Це реальність. Ти її знаєш. На полі ти був одним, у житті можеш стати боягузом. Вийди – скажи їм, що відбувається. Приїжджай у вихідний до рідного міста, подивися, як воно живе. Які там люди, як вони організувалися! Так само й у Полтаві. У 2005-му ти забив тут дальнім, до речі, ударом. Потім Брандао додав, а потім Ворскла вас поганяла, а ти бігав і скаржився до судді. Я не міг зрозуміти, як такий сильний Толя може так поводитися.

Коли деякі пацани, з якими ти грав у збірній, вантажать у мішки пісок, ти, Толю, напевно, добре влаштувався. У тебе попереду яскрава тренерська кар'єра. В Європу тебе пустять – ти ж українець. У нашій федерації ти захочеш вирішувати питання щодо продовження ліцензії диплома – у тебе ж і тут усі свої. От тільки я не думаю, Толю, що після всього цього в Україні залишаться рішали. Люди вже стали іншими. Сподіваюся, усі люди. Рішал сюди не повернуть.

Скажи, Толю, що вони не мають рації, що вони нелюди. Гучно так скажи. Так, як ти люто виходив на заміну у своєму 144-му матчі за збірну.

Ми, Толю, до речі, пережили ще одну ніч. Тільки не всі. Рекорди, Толю, зростають. Рекорди – твоя тема. Працюй там далі, але не мовчи. Не бійся, у нас тут страшніше.

P.S. Кілька років тому на одному з матчів один агент показав повідомлення від Толі з картинкою з його рекордами у збірній. Вихвалявся Толя. Той малюнок робив наш Діма, який зараз у Чернігові не може вийти з дому. Я її публікував. Толя на мене не підписаний, але йому скинуть і це. Він прочитає…

Толю, я написав це під час тривоги, обіймаючи доньку, яка тремтіла від страху", – написав Гресь у Facebook.

Нагадаємо, низка українців покинули російські клуби після початку повномасштабної війни. Той же Ярослав Ракицький достроково попрощався з Зенітом, а от Тимощук залишився у Санкт-Петербурзі.

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