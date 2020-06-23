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Скрипник розчарований раннім чемпіонством Шахтаря – тренер Зорі все ще сподівається забрати у Динамо "срібло"

20:14 - Читать на русском
Скрипник розчарований раннім чемпіонством Шахтаря – тренер Зорі все ще сподівається забрати у Динамо "срібло"
Скрипник і Михайличенко / Сайт Зорі

Наставник Зорі Віктор Скрипник поділився своїми очікуваннями від завершального етапу чемпіонату України.

"П'ять ігор до кінця, три очки різниці від Динамо. 15 очок ми розігруємо, а різниця – три очки. Яка команда або який тренер опустить руки? Це треба розуміти. Кожна наступна гра буде ще важливішою, ще більш напруженою. З таким градусом напруження хочеться побажати всім командам якісного суддівства.

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Шахтар цілком заслужено став чемпіоном. Але шкода, що за п'ять турів до кінця команда відривається настільки сильно. Хочеться, щоб був більш рівний чемпіонат. Мої вітання Шахтарю, але для чемпіонату це погано, якщо команда за одне коло до кінця вже чемпіон. Це всіх нас не прикрашає", – сказав Скрипник в інтерв'ю Sport.ua.

Додамо, що в наступному турі Зоря поїде в гості саме до Шахтаря, матч відбудеться 27 червня.

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник
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