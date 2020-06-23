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Скрипник – найкращий тренер 27-го туру УПЛ

13:44 - Читать на русском
Скрипник – найкращий тренер 27-го туру УПЛ
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник визнаний найкращим у 27-му турі чемпіонату України.

90+8’ Денис Фаворов
 
Владислав Кочергін 6’
Богдан Михайліченко 55’
Євген Чеберко 90+7’
6’ Владислав Кочергін
55’ Богдан Михайліченко
90+7’ Євген Чеберко
90+8’ Денис Фаворов

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Віктор Скрипник став найкращим тренером 27-го туру української Прем'єр-ліги. Фахівець отримав середній бал 4,6.

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Нагадаємо, Зоря у надпринциповій дуелі здолала одного зі своїх конкурентів на срібло чемпіонату – чернігівську Десну – з рахунком 2:1 і закріпилась на третій сходинці. Від другого місця, яке посідає Динамо, підопічних Скрипника відділяє три пункти.

Наступним суперником луганського клубу стане новоспечений чемпіон України – донецький Шахтар. Зустріч відбудеться у суботу, 27 червня, о 19:30.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиці

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Теги
УПЛ Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник Десна - Зоря
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