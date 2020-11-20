"Це психологія. На початок чемпіонату, коли у команди заборгованість 3 місяці із зарплати – дуже складно тренеру керувати командою. Читаю "паблік", де нападають на Скрипника, звинувачують його в чомусь. Дуже складно працювати в таких умовах. Особливо, коли тренер отримує зарплату місяць в місяць, а футболісти по три місяці не отримують.

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Йому дуже складно керувати. Що він може їм сказати? Він іноземцям позичав гроші в період карантину. Він може говорити все що завгодно. Я розумію його положення. Він може сказати, що ні. Але у мене досить інформації, спілкуюся з людьми.

Зараз йде четвертий місяць заборгованості знову. Клуб отримав гроші за бразильця Вілліана Гомеса. Хоча щодо цих грошей дуже багато питань. Це гроші агентів, це непристойна і неприємна історія. Це чужі гроші. Це моральність президента і керівників, як з ними вчинити.

Уже весняний транш вони роздали футболістам на зарплати, і прийшли гроші з УЄФА. Вони їх ще в жовтні, по-моєму, перерахували, зазвичай УЄФА перераховував десь 14-15 листопада.

Тепер треба тільки розрахуватися із зарплатами, борги повернути за 4 місяці плюс ще два місяці залишиться, премії футболістам за вихід в груповий етап ЛЄ – це гроші, які обіцяли я і президент", – поділився Рафаїлов у інтерв'ю FootballHub.

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