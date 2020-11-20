Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не бачить для себе майбутнього у футболі.

"Чи планую повертатися у футбол? Ні. Я не зустрічав на стовпах оголошення, що на роботу потрібні пенсіонери.

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Чесно скажу, пропозиції були. Одна з України і одна – з-за кордону. Втім, я досить складна людина, у мене є свої принципи. Розумію, що мені в моєму віці вже запізно ставати іншим, тому зі мною складно працювати", – заявив Рафаїлов в інтерв'ю FootballHub.

Додамо, що функціонер покинув посаду генерального директора Зорі 26 березня. Рафаїлов працював у луганському клубі з осені 2009 року.

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