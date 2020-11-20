"Это психология. На начало чемпионата, когда у команды задолженность 3 месяца по зарплате – очень сложно тренеру руководить командой. Читаю "паблик", где нападают на Скрипника, обвиняют его в чем-то. Очень сложно работать в таких условиях. Особенно, когда тренер получает зарплату из месяца в месяц, а футболисты по три месяца не получают.

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Ему очень сложно управлять. Что он может им сказать? Он иностранцам занимал деньги в период карантина. Он может говорить все что угодно. Я понимаю его положение. Он может сказать, что нет. Но у меня достаточно информации, общаюсь с людьми.

Сейчас идет четвертый месяц задолженности. Клуб получил деньги за бразильца Виллиана Гомеса. Хотя по этим деньгам очень много вопросов. Это деньги агентов, это неприличная и неприятная история. Это чужие деньги. Это моральность президента и руководителей, как с ними поступить.

Уже весенний транш они раздали футболистам на зарплаты, и пришли деньги из УЕФА. Они их еще в октябре, по-моему, перечислили, обычно УЕФА перечислял где-то 14-15 ноября.

Теперь надо только рассчитаться с зарплатами, долги вернуть за 4 месяца плюс еще два месяца останется, премии футболистам за выход в групповой этап ЛЕ – это деньги, которые обещали я и президент", – поделился Рафаилов в интервью FootballHub.

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