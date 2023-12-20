"Ставки сделаны – ставок больше нет. Главный трансфер на вход под занавес уходящего года – подписание опытного Виктора Скрипника. Контракт – на 3 года, кредит доверия – безграничный, полномочия делегируются широчайшие.

Скрипник получил роскошные условия в Металлисте 1925 – источник озвучил зарплату специалиста

Искренне верю в творческие идеи нового тренерского штаба во главе с Виктором Анатольевичем. Немецкая дисциплина, тактическая выучка, четкая внутрикомандная субординация, поставленная и структурированная командная игра. Перечислять все преимущества нашего нового главного тренера можно бесконечно. В футболе результаты и достижения клубов, где работал Виктор Скрипник, говорят за себя лучше, чем поздравительные речи, какие бы пафосные эпитеты при этом не использовались.

Амбиции нашего клуба и нового главного тренера совпадают в главном. Нужно расти, развиваться и стремиться покорять новые, до этого недостижимые Металлисту 1925 горизонты. Это не произойдет по мановению волшебной палочки, впереди кропотливая работа. Идем от месяца к месяцу, от игры к игре. Никаких шараханий из стороны в сторону. Четко понимаем чего хотим, и кто капитан на мостике в этом увлекательном трехлетнем путешествии. Скучно точно не будет.

Никаких лишних слов. Добро пожаловать в футбольную семью Металлиста 1925, Виктор Анатольевич. Все только начинается", – написал Неделин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Металлист 1925 после 17-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ двенадцатым, набрав 15 очков.

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